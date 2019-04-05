Презентовали новые ракеты «Тополь-М», которые поражают цель на расстоянии 130 км

Вчера, 4 апреля, состоялись тестовые запуски новых украинских военных ракет «Тополь-М».

Об этом сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в Фейсбук.

В прошлом году началось серийное производство нового мощного ракетного комплекса «Ольха», принятого на вооружение ВСУ, «управляемые ракеты которого точно поражают цель на расстоянии 70 км».

«Но наши конструкторы и производственники продолжали настойчивую работу по дальнейшему совершенствованию ракетной техники, и сегодня состоялись очень важные испытания модернизированного комплекса «Ольха-М», новые ракеты которого поражают цель уже на расстоянии 130 км. Во время испытаний было проверено применение новых ракет для уничтожения целей на максимальной дальности, а также точность и эффективность поражения цели. Также проверялась работа новой системы управления, эффективность нового навигационного оборудования, и качество работы новой системы управления пусками», – написал Турчинов.

Также чиновник сообщил, что в кратчайшие сроки Украина получила более мощную ракету.

«В ближайшее время ожидается завершение разработки нового поколения ракет этого класса, способных поражать цели на расстоянии свыше 200 километров», – отметил Турчинов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.