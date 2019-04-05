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Новости » Политика 5 апреля, 2019, 22:09
Правнук Муссолини попытается попасть в Европарламент

Правнук фашистского диктатора Бенито Муссолини Кайо Джулио Чезаре Муссолини будет кандидатом от правой партии «Братья Италии» на майских выборах в Европарламент.

Об этом сообщает The Times, передает Новое Время.

«Я делюсь своими идеями о восстановлении суверенитета, защиты нашей страны и семьи. Зачем тратить 100 евро на мигрантов, а не на орехи для пенсионеров?», – сказал Муссолини.

Правнук диктатора впервые будет принимать участие в избирательной кампании. Муссолини служил подводником Военно-морского флота Италии и был представителем по Ближнему Востоку крупнейшей оборонной компании Италии.
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Европарламентновости Украиныновости политикиБенито Муссолини
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2019-04-05 23:44 :47