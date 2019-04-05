Портников: Почему нас стали интересовать анализы – и перестали интересовать водительские права?

Украинцев должны интересовать не результаты анализов кандидатов в президенты, а четкий и ясный перечень их реальных намерений.

Об этом пишет журналист Виталий Портников в блоге на «Эспрессо».

Приводим текст в полном объеме:

«Как и любой другой человек, я регулярно сдаю анализы – но не публикую их результаты в социальных сетях.

Я хочу, чтобы мои читатели, зрители и слушатели судили меня по тому, что я пишу и говорю, а не за количеством лейкоцитов и эритроцитов в моей крови. Я очень скучный человек – никогда не курил, вино и другие алкогольные напитки употребляю исключительно с дегустационными целями, у меня вообще нет никаких вредных привычек, да и не вредных тоже. Но я – просто журналист, хотя и образованный. Именно поэтому я знаю, что много великих людей злоупотребляли вином, виски, табаком и даже наркотиками – а в результате появились знаменитые книги, которыми мы зачитываемся, картины, в очередях к которым стоит весь мир, симфонии, которые остаются на вершинах музыки. Таким является мир, в котором мы живем и останемся жить после этих удивительных президентских выборов.

Я вовсе не утверждаю, что президентом Украины должен быть алкоголик или наркоман. Но меня интересуют прежде всего намерения человека, который собирается занять президентское кресло. Здоровый, как бык, идиот, на посту главы моего государства меня не устраивает. Как не устраивает здоров, как бык, идиот за рулем машины, в которую я сяду за несколько минут. Да, это очень хорошо, что у него есть справка, он не пьяный и не нюхал кокаина. Но что делать, если он не умеет водить, если у него нет прав?

Права каждого кандидата на высшую государственную должность – это четкий и ясный перечень его реальных намерений. Так было всегда – и в нашей стране тоже. Так, большая часть таких намерений всегда выглядела попыткой просто понравиться избирателю, много обещаний не могли быть зреалізованими. Но, тем не менее, эти планы оглашались до выборов, а не появлялись после них. И тогда мы, избиратели, могли сравнить эти планы и проголосовать за того, кто ими делился – или против этих предложений. Мы голосовали не только за кого-то, но и за что-то. Мы знали, что Кучма хочет восстановить связи с Россией, Ющенко выступает за европейскую интеграцию Украины, что Янукович хочет взаимопонимания с Кремлем, Тимошенко думает улучшить социальное положение малообеспеченных граждан, что Порошенко намерен закончить войну. Конечно, большое количество подобных намерений – и вера избирателей в них – были иллюзиями. Но, простите, что мы знаем сейчас? Что мы обсуждаем?

Котором пула лабораторий сдал анализы Порошенко? Кому принадлежит медицинская клиника, в которой сдавал анализы Зеленский? Мы что с вами, действительно сомневаемся в результатах этих анализов? Мы не знаем, что люди сдают анализы публично, когда уверены в их результате? За кого нас держат и что думаем о себе мы? Почему нас стали интересовать анализы – и перестали интересовать водительские права?

Да, конечно, это демократия. Но не нужно обманывать хотя бы самих себя – вся эта внимание к форме, а не содержанию является симптомом деградации общества, тотальной потери ответственности за будущее своей страны. Гражданин не просто имеет право требовать от кандидата на должность главы государства точных и ясных ответов о намерениях в этой должности. Гражданин обязан это делать – если он рассчитывает, что в такой стране будет жить он сам и его дети. Потому что политик имеет право на эксперимент только тогда, когда его избиратель знает о содержании этого эксперимента. Мы с вами – не кролики из цирковых шляп.

Даже абсолютно трезвый и привлекательный водитель без прав непременно отправит машину в кювет. И вопрос не только в том, что в аварии можно не выжить.

Вопрос в том, что машина может не подлежать восстановлению».

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