live
Aнонси
Анонс передачі Перша передача: Honda Pilot, 6.04.19, о 10.00
Анонс передачі Перша передача: Honda Pilot, 6.04.19, о 10.00
6 апреля, суббота
Анонс програми Деталі за 06.04.19
Анонс програми Деталі за 06.04.19
6 апреля, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані за 06.04.19
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані за 06.04.19
6 апреля, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » События 5 апреля, 2019, 23:05
Порошенко заявил об успешном испытании новой крылатой ракеты «Нептун»

Сегодня на полигоне в Одесской области состоялись успешные испытания новой крылатой ракеты «Нептун», которая способна вести огонь по морским целям.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время визита в Одессу и выступления перед Военно-морскими силами в местном порту – его транслировал телеканал ZIK.

«Мне приятно сообщить, что испытания крылатой ракеты прошло успешно. Ракета преодолела расстояние около 250 км и успешно поразила цель в акватории Черного моря. Это наша ракета, созданная украинскими конструкторами и произведенные на предприятиях «Укроборонпрома».

Подчеркиваю, что по моему заданию уже в декабре ракеты будут приняты на вооружении и расположены на кораблях ВМС Украины и в подразделениях морской береговой обороны», – подчеркнул Порошенко.

Главнокомандующий отметил, что в испытаниях участвовали представители дружественных стран, военные атташе и диплом представители.

«Крана-агрессор внимательно следила за испытанием, пыталась применять средства радиоэлектронной борьбы и авиации. Но несмотря на все противодействия, испытания прошли успешно.

Украина – морская держава, имеющая жизненно важные интересы в акваториях Черного и Азов морей. А поэтому способна защитить и в полном соответствии на агрессию», – подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, Петр Порошенко вручил государственные награды и сертификаты на жилье семьям пленных моряков.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Одесская областьракетаНептуниспытаниямежду своиминовости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-04-05 23:44 :20