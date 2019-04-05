Порошенко заявил об успешном испытании новой крылатой ракеты «Нептун»

Сегодня на полигоне в Одесской области состоялись успешные испытания новой крылатой ракеты «Нептун», которая способна вести огонь по морским целям.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время визита в Одессу и выступления перед Военно-морскими силами в местном порту – его транслировал телеканал ZIK.

«Мне приятно сообщить, что испытания крылатой ракеты прошло успешно. Ракета преодолела расстояние около 250 км и успешно поразила цель в акватории Черного моря. Это наша ракета, созданная украинскими конструкторами и произведенные на предприятиях «Укроборонпрома».

Подчеркиваю, что по моему заданию уже в декабре ракеты будут приняты на вооружении и расположены на кораблях ВМС Украины и в подразделениях морской береговой обороны», – подчеркнул Порошенко.

Главнокомандующий отметил, что в испытаниях участвовали представители дружественных стран, военные атташе и диплом представители.

«Крана-агрессор внимательно следила за испытанием, пыталась применять средства радиоэлектронной борьбы и авиации. Но несмотря на все противодействия, испытания прошли успешно.

Украина – морская держава, имеющая жизненно важные интересы в акваториях Черного и Азов морей. А поэтому способна защитить и в полном соответствии на агрессию», – подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, Петр Порошенко вручил государственные награды и сертификаты на жилье семьям пленных моряков.

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