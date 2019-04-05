Порошенко сделал больше, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет, – Волкер

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер высоко оценил работу Петра Порошенко за время президентства.

Об этом он рассказал в эфире американского телеканала PBS, передает Гордон.

По его словам, Порошенко, хоть и в некотором смысле разочаровал украинцев, но сделал больше реформ, чем кто-либо в этой стране за последние 20 лет.

«Украинское общество столкнулось с выбором. Ему нужен кто-то, кто просто идет против истеблишмента, обещая масштабную реформу? Или украинцы хотят кого-то, кто, возможно, разочаровал их в некотором отношении, но сделал больше в реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоял (президенту России) Путину?» – рассказал он.

Также Волкер добавил, что выборы в Украине вышли действительно демократическими.

Напомним, Уолкер сравнил украинские выборы с выборами во Франции, США и Brexit.

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