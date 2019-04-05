Порошенко назначил нового заместителя главы СБУ

Президент Петр Порошенко уволил заместителя председателя Службы безопасности Украины Сергея Базюка и назначил на эту должность бывшего начальника Управления СБУ в Сумской области Владислава Косинского.

Соответствующие Указы обнародованы на сайте главы государства.

В частности, Указом Президента №102/2019 с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины уволен Сергея Базюка.

Другим Указом №103/2019 глава государства назначил на эту должность Владислава Косинского.

Ранее в течение двух лет Косинский занимал должность начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

13 марта Президент уволил его с этой должности.

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