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Новости » Политика 5 апреля, 2019, 11:25
Порошенко назначил нового заместителя главы СБУ

Президент Петр Порошенко уволил заместителя председателя Службы безопасности Украины Сергея Базюка и назначил на эту должность бывшего начальника Управления СБУ в Сумской области Владислава Косинского.

Соответствующие Указы обнародованы на сайте главы государства.

В частности, Указом Президента №102/2019 с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины уволен Сергея Базюка.

Другим Указом №103/2019 глава государства назначил на эту должность Владислава Косинского.

Ранее в течение двух лет Косинский занимал должность начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

13 марта Президент уволил его с этой должности.
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новости Украиныновости политикиСБУ Петр Порошенко
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