Помпео призвал союзников по НАТО адаптироваться к новым угрозам России и Китая

Госсекретарь США Майк Помпео призвал союзников по НАТО адаптироваться для противодействия новым угрозам, включая растущую агрессию со стороны России, стратегическую конкуренцию с Китаем и миграцию.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Как сообщается, в новой стратегии национальной обороны США Китай и Россия занимают центральное место.

«Мы должны адаптировать наш союз, чтобы противодействовать угрозам... российская агрессия, неконтролируемая миграция, кибератаки, угрозы энергетической безопасности, стратегическая конкуренция со стороны Китая, включая технологии и 5G, и многое другое», – сказал Помпео.

Так, начало саммита было посвящено обсуждению способов сдерживания России, в частности в Черном море.

Кроме того, глава НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву освободить задержанные суда и их экипажи.

Генеральный секретарь НАТО указал на возможность того, что Москва снова станет придерживаться требования ДРСМД.

«Договор, который выполняется только одной стороной, никогда не обеспечит нам безопасность», – заявил Столтенберг.

Помпео также отметил, что НАТО следует найти способы противодействия растущим киберугрозам, в том числе со стороны Китая.

Столтенберг заявил журналистам, что членам НАТО следует серьезно нацелить свои усилия на увеличение расходов, чтобы финансовое бремя распределялось более справедливо.

Напомним, ранее Майк Помпео предупредил, что США готовы использовать «иные средства» для выдворения российских военных из Венесуэлы после того, как дипломатические попытки убедить РФ не нашли никакого отклика в Москве.

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