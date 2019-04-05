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Новости » События 5 апреля, 2019, 12:05
ООН направила в ОРДЛО почти 86 тонн сантехники и строительных материалов

Шесть грузовиков с гуманитарной помощью от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев проследовали на временно оккупированную территорию Донбасса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ.

«Через КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию Украины прошли шесть грузовиков с гуманитарной помощью (сантехника и строительные материалы) от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев общим весом 85,9 тонн», – отмечается в сообщении.
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Донбассгуманитарная помощьновости УкраиныООН
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2019-04-05 12:28 :11