Официально: Российская тяжелоатлетка Надежда Ломова подозревается в употреблении допинга

Российская тяжелоатлетка Надежда Ломова временно отстранена от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

В допинг-пробе 28-летней спортсменки обнаружены следы метенолона. IWF не будет давать дальнейших комментариев, пока дело не будет закрыто.

Добавим, что Надежда Ломова является серебряным призером чемпионата Европы 2014 года в весовой категории до 63 кг, а также чемпионкой Европы среди юниоров 2013 года.

Напомним, в сентябре 2017 года IWF на один год отстранила Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации истек 20 октября 2018 года.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.