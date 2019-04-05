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Новости » Спорт 5 апреля, 2019, 20:09
Официально: Российская тяжелоатлетка Надежда Ломова подозревается в употреблении допинга

Российская тяжелоатлетка Надежда Ломова временно отстранена от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

В допинг-пробе 28-летней спортсменки обнаружены следы метенолона. IWF не будет давать дальнейших комментариев, пока дело не будет закрыто.

Добавим, что Надежда Ломова является серебряным призером чемпионата Европы 2014 года в весовой категории до 63 кг, а также чемпионкой Европы среди юниоров 2013 года.

Напомним, в сентябре 2017 года IWF на один год отстранила Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации истек 20 октября 2018 года.

 
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допингновости спортаТяжелая атлетика Чемпионат ЕвропыВАДА
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