Нежелание Зеленского сдавать волосы вызвало вопросы у штаба Порошенко

Министр здравоохранения Ульяна Супрун вчера подробно объяснила, каким образом и в течение какого срока в организме можно обнаруживать остатки алкоголя или наркотиков. Странное нежелание Зеленского сдать весь необходимый биоматериал вызывает лишние вопросы.

Об этом во время брифинга штаба Петра Порошенко, который транслировал телеканал ZIK, заявил спикер штаба Олег Медведев.

Он отметил, что прохождение медицинской экспертизы кандидатами в президенты, возможно, следует зафиксировать в законодательстве, поскольку это является вопросом национальной безопасности.

«Сегодня, как и обещал Президент, он сдал все необходимые анализы. Это был целый консилиум медицинских лабораторий. Насколько я знаю, там присутствовали представители двух государственных и двух частных заведений. Это, конечно, усиливает взаимный контроль, объективность и непредвзятость исследования», – подчеркнул советник Президента.

Он также подчеркнул, что вопрос о необходимости сдачи анализов на наличие в организме алкоголя и наркотических веществ на повестку дня поставил не штаб Петра Порошенко, а команда оппонентов.

«Какой была их мотивация, лучше спрашивать у них самих. Порошенко к этой инициативе отнесся чрезвычайно серьезно. Впрочем, мы не можем этого сказать о самом инициаторе сдачи анализов», – говорит Олег Медведев.

Кроме того, он подчеркнул, что «отлить немного крови на сувениры своим сторонникам» – не значит серьезно сдать анализы на алкогольную и наркотическую зависимость.

«Мы еще вчера предупреждали, когда пытались все это организовать, чтобы одновременно оба кандидата принимали в этом участие. Отмечалось, что владелец лаборатории «Евролаб», выбранную Владимиром Зеленским, является политически заангажированной «звездой» телеканалов Виктора Медведчука. Кроме того, он не скрывает своих политических симпатий к Владимиру Зеленскому», – заявил спикер штаба Петра Порошенко.

Следовательно, убежден он, нет никаких оснований считать, что в лаборатории Пальчевского смогут объективно рассмотреть результаты анализов Зеленского.

«Сегодня выяснилось больше: оказывается, что «врач», который непосредственно брал анализы, так же связан с Владимиром Зеленским. Он снимался в известном сериале «Сваты». Это еще раз ставит под сомнение серьезность этой акции и достоверность результатов анализов», – уверяет Медведев.

Кроме того, он рассказал, что в штабе Петра Порошенко считают, что Владимир Зеленский не выполнил своего обещания и не сдал анализы так, как это предусмотрено медицинскими протоколами.

«Министр здравоохранения Ульяна Супрун вчера подробно объяснила, каким образом и в течение какого срока в организме можно обнаруживать остатки алкоголя или наркотиков. Странное нежелание Зеленского сдать весь необходимый биоматериал вызывает лишние вопросы. Конечно, злые языки в Facebook начинают высказывать подозрения», – заявил советник Президента.

Читайте также: Криминалитет Путина, международные мошенники и функционеры ПР: кто стоит за кампанией Зеленского

Напомним, Владимир Зеленский записал ролик, в котором заявил, что согласен на дебаты с Петром Порошенко, однако высказал ряд требований. Самая первая – это должно происходить на стадионе НСК «Олимпийский».

В свою очередь, Петр Порошенко подчеркнул, что «дебаты могут пройти на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам», но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский».

Позже Порошенко пригласил Зеленского для прохождения медицинской экспертизы в медицинском пункте НСК «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения прений.

Сегодня утром Владимир Зеленский таки сдал анализы, однако не на «Олимпийском», а в одной из частных клиник. В то же время Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский», чтобы сдать анализы перед дебатами.

По результатам экспресс-анализов у Петра Порошенко не обнаружено алкоголя и наркотиков.

Читайте также: Анализы по-приколу: Кровь у Зеленского брал фельдшер, снимавшийся в «Сватах» и кулинарных шоу

Читайте больше новостей на тему: дебаты

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.