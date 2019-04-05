Нелюбовь к власти, – политолог Чорновил объяснил мотив избирателей Зеленского

Электорат Зеленского – абсолютно разные люди. От патриотов до абсолютно пророссийских людей. Но все они от него ждут воплощения своих мечтаний. Он же им ничего не говорит.

Такое мнение в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK высказал политолог Тарас Чорновил.

Отвечая на вопрос зрителя, кто представляет основной электорат «новоиспеченного» политика Зеленского, политолог отметил, что электорат этого политика очень разный, но в целом он является протестным.

«И сводится он не к тому, что я против чего-то, а к тому, что я просто против. Все люди, которые голосуют за Зеленского, они говорят, что им надоела старая власть. Но украинцы так привыкли, что они не любят власть. Если власть жестко закручивает гайки, мы ее не любим очень осторожно. Так было при Кучме. А когда власть попускает гайки и становится достаточно демократичной, эта наша нелюбовь к власти выплескивается наружу»,– отметил Тарас Чорновил.

По его мнению, нелюбовь к власти должна проявляться поддержкой оппозиции, но сегодня люди сами «склепали себе своего кандидата».

«Пророссийские люди, которые голосовали за Бойко, сегодня откровенно говорят, что будут голосовать за Зеленского. Люди, которые являются откровенно патриотические, жесткие, которые говорят, что эта власть не посадила Медведчука, не взяла Донбасс, не вернула Крым, они также будут голосовать за Зеленского. То есть одни и вторые верят, что он является именно таким, каким они его придумали. Он же ничего не говорит кто он такой. Вот и люди для себя придумывают. Телеканал один предложил, и пошло-поехало»,– прокомментировал политолог Чорновил.

Напомним, 5 апреля Президент Украины Петр Порошенко сдал анализы на содержание в организме нарко - и алковеществ в антидопинговом центре «Олимпийского». Процедура отбора крови проходила на камеры, в режиме-онлайн. Быстрые тесты не выявили в организме Порошенко наркотиков.

Другой претендент на президентский пост – Владимир Зеленский тоже сдал анализы, однако это произошло в одной из частных клиник. Добавим, анализ крови у Зеленского брал массажист клиники «Евролаб» Владислав Кирякулов, который был участником кулинарного шоу «Мастер шеф» и снимался в сериале «Сваты».

Нежелание Зеленского сдавать волосы на анализ вызвало вопросы у штаба Порошенко.

Как сообщали ранее, сразу после объявления экзит-полов Петр Порошенко пригласил Зеленского на предвыборные дебаты. 3 апреля команда Зеленского «проявила креатив» и предъявил действующему Президенту ультиматум – провести дебаты на НСК «Олимпийский» в присутствии зрителей и журналистов. Сначала в команде Президента заявили, что гарант не намерен вести дебаты на стадионе, и впоследствии сам Петр Порошенко согласился: «Стадион, так стадион!».

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