Не дадим подменить содержание формой: Вакарчук о противостоянии Порошенко и Зеленского

Певец Святослав Вакарчук записал видеообращение, в котором заявил, что в течение всей президентской кампании содержание подменяется формой и призвал украинцев требовать содержания от кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Соответствующее видео обращение Вакарчук опубликовал в Facebook.
«И так происходит в течение всей президентской кампании: содержание подменяется формой. Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала». – подчеркивает он.
Вакарчук заявил, что он, как избиратель, хотел бы знать ответы на вопросы, как тот или иной кандидат в Президенты собирается внедрять в Украине верховенство права, реформировать судебную систему, возвращать домой военнопленных и политзаключенных, а также оккупированный Крым и территории Донбасса.
«Дорогие избиратели, не дайте подменить содержание формой. Требуйте у кандидатов в президенты конкретные ответы на вопросы, какой они видят Украину через 5 лет? И каковы конкретные пути реализации этого видения. Содержание важнее, чем форма», – отметил Вакарчук.