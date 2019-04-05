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Новости » Экономика 5 апреля, 2019, 15:47
НБУ выдал бессрочные лицензии четырем обменникам валюты

Национальный банк Украины 4 апреля принял решение переоформить генеральные лицензии на осуществление валютных операций четырем небанковским финансовым учреждениям, которые осуществляют деятельность на рынке обмена валют.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Лицензии получили: ООО «Финансовая компания Магнат», Чао «Украинская финансовая группа», ООО «Финансовая гарантия» и ООО «Финансовая компания «Партнер».

Выданные на основании закона о валюте и валютные операции лицензии на осуществление валютных операций будут действовать бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались сроком до трех лет.

Справка ИA ZIK.

Законом о валюте и валютные операции также предусмотрена возможность получения лицензии на осуществление валютных операций операторами почтовой связи.
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лицензииновости Украиныновости экономикиНБУ
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