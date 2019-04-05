НБУ выдал бессрочные лицензии четырем обменникам валюты

Национальный банк Украины 4 апреля принял решение переоформить генеральные лицензии на осуществление валютных операций четырем небанковским финансовым учреждениям, которые осуществляют деятельность на рынке обмена валют.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Лицензии получили: ООО «Финансовая компания Магнат», Чао «Украинская финансовая группа», ООО «Финансовая гарантия» и ООО «Финансовая компания «Партнер».
Выданные на основании закона о валюте и валютные операции лицензии на осуществление валютных операций будут действовать бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались сроком до трех лет.
Справка ИA ZIK.
Законом о валюте и валютные операции также предусмотрена возможность получения лицензии на осуществление валютных операций операторами почтовой связи.