Насиров сдал анализы еще до того, как это стало мейнстримом, - генпрод TVi

Скандальный экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров раньше Зеленского и Порошенко успешно сходил на проверку в отношении употребления наркотиков и к психиатру.

Об этом шла речь в реалити-шоу на украинском телеканале TVi, передает Детектор Медиа.

Насиров, который старался выглядеть серьезно больным ранее на суде, считает, что к власти должны идти абсолютно здоровые люди. Он сумел пройти тесты.

«Я сегодня поеду и сдам [анализы, тесты], посмотрим, будет ли кто-то еще готов это сделать, – говорит Насыров в кадре. – Потому что вот так идут во власть сумасшедшие люди и даже проходят. А потом вот такая страна. Я думаю, что надо с этого начинать - на собственном примере показывать, что здоровые нормальные люди должны быть в политике, в здравом уме», – говорит Насиров.

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Комичность ситуации в том, что Насиров проходил анализы еще задолго до Зеленского и Порошенко. На телеканале шутку говорят, что попали прямо в избирательный тренд.

Генпродюсер телеканала Дмитрий Носиков отметил, что такая ситуация – чистая случайность, а Насиров все-таки сдавал анализы настоящему врачу.

Напомним, Насиров называет себя главой ДФС и с прибылью в 6 гривен стабильно декларирует миллионы.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский записал ролик, в котором заявил, что согласен на дебаты с Петром Порошенко, однако высказал ряд требований. Самая первая – это должно происходить на стадионе НСК «Олимпийский».

В свою очередь, Петр Порошенко подчеркнул, что «дебаты могут пройти на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам», но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский».

Позже Порошенко пригласил Зеленского для прохождения медицинской экспертизы в медицинском пункте НСК «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения прений.

И Зеленский в последний момент выбрал частную клинику, собственниками которой являются двое россиян, один из них в прошлом был в правительстве Азарова заместителем одиозного Сафиулина.

Сегодня утром Владимир Зеленский таки сдал анализы, однако не на «Олимпийском», а в одной из частных клиник. В то же время Порошенко прибыл на стадион »Олимпийский», чтобы сдать анализы перед дебатами.

После процедуры Порошенко в очередной раз призвал Зеленского быть мужиком, не избегать дебатов и процитировал украинскую народную песню: «Я пришел – тебе нема».

По результатам экспресс-анализов у Петра Порошенко не обнаружено алкоголя и наркотиков.

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