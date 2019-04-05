На свалке в Самборе на Львовщине погиб человек

Во время работ на свалке в Самборе на Львовщине произошла трагедия, погиб человек.

Об этом сообщается на странице Самбор в Фейсбуке.

Как сообщается, недавно в Самборе на свалке начата рекультивация (для этого предусмотрено 76,7 млн грн бюджетных средств). СКП «Объединенное» подписало соответствующее соглашение с «Вельт Капитал». Согласно ему, это предприятие должно провести рекультивацию, сделать подъездную дорогу и огородить полигон ТБО.

«Вчера, 4 апреля, габаритная техника начала работы, во время которых мусором засыпало трех человек. Двух из них удалось спасти, а третий мужчина, к сожалению, погиб.

В Самборском городском отделе полиции сообщили, что по данному факту открыли уголовное производство и внесли его в Единый реестр досудебных расследований», – сказано в сообщении.

«Как могла случиться такая большая беда – трагическая гибель человека? Почему, имея такой многомиллионный бюджет на выполнение работ, ответственные лица не обеспечили элементарную технику безопасности. Ведь погибший не принадлежал к работников упомянутых предприятий.

Напомним: это уже вторая смерть на этой территории за короткое время. В декабре прошлого года на свалке в Самборе обнаружили обгоревшее тело 15-летнего жителя Закарпатья», – отмечается в сообщении.

Как сообщили в полиции Львовщины, в Самборе полицейские устанавливают обстоятельства гибели жителя Закарпатья. Мужчину присыпало мусором во время копания ямы.

«В Миргородский отдел полиции 4 апреля около 17.00 поступило сообщение о том, что на улице Госпитальной во время копания ямы погиб мужчина.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что трое жителей Закарпатья на территории свалки, ища металлолом, копали яму. Внезапно всех троих засыпало мусором. Двое из них после того, как самостоятельно выбрались, начали раскапывать третьего. Однако, вытащили его из-под мусора уже без признаков жизни. Тело 45-летнего жителя Закарпатья направлено на экспертизу», – сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.