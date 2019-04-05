На борьбу с янтарокопателями на Волыни привлекли спецназовцев и Нацгвардии

К обеспечению правопорядка в северных районах Волыни сегодня, 5 апреля, присоединились бойцы Национальной гвардии Украины, роты полиции особого назначения «Свитязь» и подразделении патрульной события по охране общественного порядка ТОР.

Дополнительные силы привлекли для недопущения с началом потепления попыток незаконной добычи янтаря, – сообщили IA ZIK в СК ГУНП в области.

Правоохранители будут обеспечивать правопорядок в местах возможной незаконной добычи янтаря-сырца в Маневицком и Любешовском районах.

Полицейские совместно с военнослужащими проанализировали состояние публичной безопасности на территории Маневицкого и Любешовского районов, отработали механизмы совместных действий в случаях попыток незаконной добычи янтаря.

Заместитель начальника ГУНП в области Сергей Козак проинспектировал подразделения правоохранителей, которые обеспечивают правопорядок в местах возможных попыток незаконной добычи янтаря, проверил их готовность к несению службы в весенний период, состояние бытовых условий в местах дислокации.

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