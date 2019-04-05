«Морской щит 19»: НАТО и Украина начали совместные учения в Черном море

Страны НАТО и Украина в пятницу, 5 апреля, начали совместные учения в Черном море «Морской щит 19».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу миссии Украины при НАТО в Twitter.

В частности, информируют, что многонациональные морские учения будут проходить с 5 по 13 апреля в Черном море.

«14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих будут выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе», – говорится в сообщении.

Напомним, В Черном море по состоянию на 1 апреля находились корабли НАТО: так, в море одновременно находились шесть фрегатов 2-й Средиземноморской группы НАТО (SNMG2). Подчеркивалось, что такое присутствие является беспрецедентным фактом.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что пребывание кораблей ВМС НАТО в Одессе демонстрирует реальную помощь НАТО Украине в обеспечении безопасности судоходства в Черноморско-Азовском регионе.

Добавим, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что пакет мер НАТО по сдерживанию РФ в Черном море усилит защиту Украины.

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