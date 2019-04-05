Меркель пригласила Порошенко посетить Берлин перед вторым туром

В следующую пятницу, 12 апреля, Ангела Меркель пригласила Петра Порошенко посетить Берлин. Это безусловный знак внимания к украинским выборам и Президенту Украины.

Об этом во время брифинга штабу Петра Порошенко, который транслировал телеканал ZIK, заявил спикер штаба Олег Медведев.

Он напомнил, что позиция Петра Порошенко относительно дебатов заключается в том, что они должны состояться в несколько раундов с обсуждением вопросов, касающихся конституционных полномочий президента.

«Прежде всего это вопросы обороны и национальной безопасности. Второй блок вопросов – это дипломатия и внешняя политика. Я, кстати, могу сообщить, что в следующую пятницу, 12 апреля, Ангела Меркель пригласила Петра Порошенко посетить Берлин. Мы это рассматриваем, как безусловный знак внимания к украинским выборам и нашему кандидату», – отметил Олег Медведев.

С его слов, важно, чтобы избиратели Владимира Зеленского услышали что Германия – это «не только страна, в которой актрисы снимаются в порнофильмах».

«Это ключевой международный партнер, от которого в значительной, если не решающей – степени зависит вся система международной поддержки Украины в противостоянии с Россией», – подчеркнул спикер штаба Петра Порошенко.

Напомним, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы. 4 апреля ЦИК обработала 100% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины. Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30.24% (5 713 825) избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 15.95% (3 014 523) избирателей.

Как сообщалось, Петр Порошенко 5 апреля, в 9 часов утра, ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте НСК «Олимпийский».

Напомним, Владимир Зеленский записал ролик, в котором заявил, что согласен на дебаты с Петром Порошенко, однако высказал ряд требований. Самое первое – это должно происходить на стадионе НСК «Олимпийский».

Петр Порошенко подчеркнул, что «дебаты могут пройти на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам», но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский».

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