«Масоны: Украина и мир»: во Львове открыли уникальную выставку – чтобы «сорвать маски»

Сегодня, 5 апреля, во Львовском историческом музее (площадь Рынок, 6) открылась уникальная выставка «Масоны: Украина и мир».

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

Вдохновителем мероприятия выступил председатель благотворительного фонда им. Бориса Возницкого Игорь Жук, который обратился во Львовский исторический музей с идеей организовать масштабную выставку о масонах.

«В выставку вошли сборники нескольких частных коллекционеров. В нашем распоряжении оказалось 5 тыс. экспонатов, но, к сожалению, из-за ограниченности в пространстве, мы смогли показать около 800 из них. Они представляют ложи Англии, Франции, Германии, частично Украины, США, Канады, Боливии, некоторых стран Азии, а также Африку и Австралию», – сообщил Игорь Жук.

Основная идея выставки в том, чтобы приподнять завесу таинственности, которая окутывает масонство.

«Этой выставкой мы хотим показать масонов как определенное морально-этическое движение и культурно-философское явление, которое имело значительное влияние на развитие истории, политики, экономики во многих странах. Эта тема не является новой, в Украине уже состоялось несколько выставок о масонах. В частности, в Золочевском замке и в Киеве, но это были фрагментарные выставки. Эта выставка – уникальная. Здесь максимально полно показано, кто такие масоны, какова их роль в общественно-политической жизни. Выставка базируется на частных коллекциях. Наш музей предоставил только 10 единиц – ритуальную одежду масонов. Кстати, первый музей о масонах открыли во Франции еще в 1889 году. То есть эта тема для мира более известная, хотя масоны до сих пор остаются таинственной организацией, которую интересно исследовать», – отметил директор Львовского исторического музея Роман Чмелик.

Переходя от стенда к стенду выставки, можно в первую очередь заметить фотографии и фамилия известных масонов, которых помнит весь мир: Вольтер, Моцарт, Твен, Черчилль, Форд и другие.

Основу выставки составляют нагрудные знаки отличия, в которых присутствуют символы масонов. Некоторые из них не имеют аналогов в мире, ведь были изготовлены в единичных экземплярах, например отличия основателей тех или иных лож. Знаки часто изготовлялись из драгоценных металлов, с инкрустациями и эмалями и представляют высокую историческую, ювелирную и художественную ценность. Но также на выставке присутствуют ритуальные реликвии, в которых посвящали новобранцев: элементы одежды, мечи, шпаги, медальоны и прочее. Кроме этого можно увидеть документы и книги масонов. Также представлены чрезвычайно интересные масонские награды за благотворительность ХІХ-первой половины ХХ века. Красивыми ювелирными изделиями из серебра с позолотой и эмалями награждались масоны-меценаты и благотворители, которые заботились нуждающимися: детскими приютами, учебными заведениями и домами престарелых. Ведь одним из главных постулатов масонов была обязательная благотворительность.

К сожалению, украинская сторона масонства почти не раскрыта и мало представлена, поскольку не так хорошо сохранена и не является такой ценной для коллекционеров как атрибуты английских и американских лож. Однако историки говорят, что Львов был центром масонства, поскольку в свое время здесь родилось немало влиятельных масонов.

Юрий Мартинович, IA ZIK.

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