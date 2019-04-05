Мангеру надели электронный браслет, – полиция

Владислав Мангер. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Правоохранители надели электронный браслет председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, пишет Укринформ.

«Сегодня в обед в Днепровском отделении полиции Херсона во исполнение определения суда ему (Мангеру – ред.) было одето электронное средство слежения. Полиция будет отслеживать его перемещения, место пребывания», – сказал Тракало.

По его словам, Мангер имеет право передвигаться по Херсону. Вместе с тем, согласно постановлению суда, любой выезд Мангера за пределы города должно осуществляться исключительно с разрешения следователя Службы безопасности Украины, подчеркнул Тракало.

Как сообщал Укринформ, 11 февраля генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

В ночь на 15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 2 млн 497 тысяч 300 гривен. Залог за него внес адвокат.

В то же время 3 апреля Шевченковский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Мангеру и принял решение надеть электронный браслет на подозреваемого и забрать у него загранпаспорта.

Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 30% тела женщины. Она перенесла несколько операций. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла.

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