Лучше перелететь: в столице одновременно начали ремонтировать несколько мостов

В Киеве начали чинить одновременно несколько аварийных мостов. Пробки, которые и так были изнурительными, стали еще длиннее. Эксперты говорят, ремонтировать мосты надо, но неодновременно.

Об этом шла речь в эфире программы новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Добраться правого берега в столице отныне миссия почти невыполнима. По дороге на работу киевские водители тратят в пробках от одного до нескольких часов. Сейчас ситуация осложняется тем, что сразу на нескольких столичных путепроводах продолжаются ремонтные работы.

Полноценного капремонта Русановский метро-мост не видел почти 40 лет. В сентябре же столичная власть наконец взялась за него. С тех пор ремонтники монтируют новые тротуары и укрепляют саму конструкцию.

Для проезда открыты только две полосы, поэтому заторы и «тянучки» донимают водителям не только в часы пик. Но вырваться из них не удается и на правобережье. Труднее всего – вокруг «многострадального» Шулявского моста, сплошную реконструкцию которого начали в марте. Теперь его объезжают по прилегающим улицам. И подобных участков в ближайшее время только прибавится.

«Срочно надо ремонтировать 40 мостов-путепроводов. Из них 5-6 – в очень плохом состоянии. Например, мост Патона, Воздухофлотский мост и другие», – сказал эксперт ОО «Европатруль» Вячеслав Коновалов.

Почему же чинить путепроводы принялись только сейчас и еще и одновременно объясняют по-разному? Причину эксперты видят в отсутствии актуального генерального плана города.

«Мосты нужно ремонтировать вовремя. Соответственно, отбирают, с которого начать, а дальше – по очереди. А сейчас получается так, что ремонты дорог и мостов происходят не совсем так, как должно быть. Не по регулярности, а главная задача – освоить средства», – отметил эксперт в области транспорта Виктор Медвидь.

Тем временем в Киеве строят еще один мост, правда, пешеходный. Он соединит Владимирскую горку с площадкой вблизи Арки дружбы народов. Но и его строительство усилило автозатори.

Напомним, в ЮНЕСКО рекомендуют не строить городов в центре Киева без согласования с ними. Ведь часть земли находится под охраной всемирной организации, и пока нет их выводам, строительство будет считаться незаконным. Зато чиновники утверждают, что имеют все документы, и закон на их стороне. Уже потратили 160 миллионов гривен из городского бюджета, а сам объект готов более, чем наполовину.

Анна Безуглая, Виталий Воротняк, «Первые о главном»

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