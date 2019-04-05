Коты знают свою кличку, однако, не обращают на нее никакого внимания

Если ваш кот не реагирует на свою кличку – это не потому, что он ее не знает, а потому, что ему безразлично.

Это один из выводов исследования, в котором оказалось, что коты, как и собаки, распознают свои клички. Основное отличие заключается в том, что в отличие от собак, которые сразу же реагируют на нее, коты считают, что вы просто не достойны их внимания, – отмечает издание The Times.

Во время эксперимента с участием 78 кошек, исследователи измерили их реакцию на клички.

Чтобы удостовериться в том, что кошки не просто реагируют на звук, участники сначала читали список случайных имен, прежде чем произнести кличку кота. Ученые внимательно следили за реакцией котов.

Исследование показало: как кошки шевелили ушами или головой, но редко демонстрировали возбуждение. Их поведение, скорее, свидетельствовало о настороженности. Описывая свои выводы в журнале Scientific Reports, ученые отметили, что в этом есть смысл, ведь звук клички, скорее всего, является предвестником того, что их должны беспокоить.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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