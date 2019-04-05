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Новости » Политика 5 апреля, 2019, 18:47
Климкин предлагает ввести цифровое голосования за рубежом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин для повышения явки на выборах на заграничном округе предлагает ввести цифровое голосование.

Об этом он заявил в эфире 112 Украина.

Он в очередной раз отметил, что в 2014 году явка на зарубежном округе превысила 70 тыс. избирателей, а в 2019 – около 56 тыс.

«Почему такая явка? Это вопрос к украинцам, я призвал проголосовать, дипломаты для этого много сделали. Я всем говорил, что выступаю за цифровое голосование, только так можно привлечь всех украинцев за рубежом. Это можно сделать, я призываю Верховную Раду предусмотреть соответствующие изменения в закон. Ведь даже если мы сделаем больше участков за рубежом и изменим закон, поскольку сейчас можно голосовать только на территории дипломатических учреждений, это проблему не решит. Проблему решит только цифровое голосования», – подчеркнул Климкин.
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Павел Климкинвыборыновости Украиныновости политикиголосование за рубежом
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2019-04-05 20:31 :32