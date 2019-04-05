Кличко ознакомил специалистов ЮНЕСКО по планам по созданию туристического маршрута в Киеве

Виталий Кличко встретился в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО с директором Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Рьослер.

Об этом сообщает официальный сайт мэра Киева.

Как говорится в пресс-релизе, Кличко вместе с заместителем председателя КГГА Александром Спасибком и исполнительным директором Национального Комитета ИКОМОС Украины Еленой Сердюк подробно ознакомили специалистов ЮНЕСКО с планами по созданию большого туристического маршрута в центре Киева. Важной частью этого маршрута станет велосипедно-пешеходный мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов, который уже строят.

Также на сайте издания отметили, что мэр Киева Виталий Кличко заверил, что все работы осуществляются за пределами буферной зоны объекта всемирного наследия Софии Киевской, сама граница буферной зоны утверждены приказом Министерства культуры Украины с 2017 года. Он добавил, что при работах никоим образом не нарушено законодательство - городская власть получила всю необходимую разрешительную документацию. Также, по словам мэра, КГГА обратилась к Экспертного Совета Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС Украины) для предоставления экспертных заключений о влиянии проекта строительства этого моста.

«В заключении говорится о том, что влияние сведения пешеходного моста на физическую сохранность объекта всемирного наследия фактически отсутствует, – отметил Кличко. – Для нас принципиально важно обеспечить сохранность универсальной ценности объектов, являющихся частью всемирного наследия. И мы исходили именно из этого, работая над проектом. Этот мост создает удобные условия для посещения достопримечательностей мирового значения жителями Киева и туристами, для благоустройства территории вокруг этих памятников», – подчеркнул мэр Киева.

Он также отметил, что столичная власть сотрудничает с ЮНЕСКО и готова к дальнейшим консультаций с экспертами организации.

Напомним, Виталий Кличко заявил, что столичная администрация введет единые прозрачные правила для размещения МАФов.

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