Грех не заработать: Эксперты оценили возможность «платных» дебатов

Оба кандидата в президенты согласились проводить дебаты на стадионе. Если они еще и будут продавать билеты на это «шоу», чтобы заработать для бюджета немного денег – это вообще позитивно, ведь «за удовольствие нужно платить».

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» высказал политолог Кирилл Сазонов.

Комментируя, где лучше проводить президентские дебаты, он отметил: если учитывать составляющую безопасности, то в студии было бы значительно удобнее. Однако, оба кандидата выбрали другой формат.

«Один хочет на стадионе, другой говорит: «стадион, так стадион». Если они еще и продадут на это билеты, чтобы сэкономить бюджетные деньги, то тут вообще – все уважение», – иронизировал Сазонов.

Вместе с тем, политолог отметил, что оба кандидата будут заводить туда свои группы поддержки, что уж точно оплатят из своих личных, а не бюджетных средств.

«Да и кто хочет просто прийти, сделать селфи, посмотреть на это «вживую». За удовольствие надо платить. К тому же, если мы уже и так превратили выборы в частичном шоу, я не вижу в этом какого-то криминала – на таком грех не заработать», – считает Сазанов.

С таким мнением согласился и экономический эксперт Тарас Козак. Мол, шоу заключается в том, чтобы показать людям то, что они хотят видеть.

«Люди хотят видеть зрелищ, ничего плохого в этом нет. Люди хотят видеть, как между собой спорят два кандидата, один из которых точно займет пост президента страны на долгое время. Конечно, нужно опираться не только на слова, которые там прозвучат – еще и на действия претендентов и их команды», – отметил Козак.

И, по его мнению, если люди хотят в поединке сделать вывод, кто из кандидатов лучше, им нужно это показывать.

«Что касается платного доступа, по меньшей мере, аренда стадиона будет оплачиваться из личных избирательных средств кандидатов. Национальный стадион «Олимпийский» – это государственное предприятие. Поэтому я тоже считаю такое позитивным. И сам я бы не пошел на этот стадион, ведь не думаю, что увижу там нечто неожиданное», – подчеркнул экономический эксперт.

В то же время координатор Гражданской платформы «Нова Країна» Павел Себастьянович заметил: для общества очень положительно переходить с позиции серьезности на полушутливые тона.

«Это немножко оздоравливает. Ведь у нас получается, что власть дается как некая награда, как будто выбираем человека, которого хотим отметить. Поэтому он садится на какой-то трон и начинает обогащаться. Зато сейчас многие начинают понимать, что власть – люди, которых мы сами выбираем для предоставления каких-либо государственных услуг. В частности – безопасности, арбитража и социальной функции. Снижение этой планки серьезности – очень полезное для общества», – резюмировал Павел Себастьянович.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский записал ролик, в котором заявил, что согласен на дебаты с Петром Порошенко, однако высказал ряд требований. Самая первая – это должно происходить на стадионе НСК «Олимпийский».

В свою очередь, Петр Порошенко подчеркнул, что «дебаты могут пройти на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам», но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский».

Позже Порошенко пригласил Зеленского для прохождения медицинской экспертизы в медицинском пункте НСК «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения прений.

Сегодня утром Владимир Зеленский таки сдал анализы, однако не на «Олимпийском», а в одной из частных клиник. В то же время Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский», чтобы сдать анализы перед дебатами.

По результатам экспресс-анализов у Петра Порошенко не обнаружено алкоголя и наркотиков.

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