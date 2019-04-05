Фильм Андрея Литвиненко «Заповедник Аскания» 25 апреля выходит в прокат

Прокат созданной при поддержке Госкино документальной ленты совпадает со 100-летней годовщиной Аскании-Новы – самого большого в Европе степного заповедника, расположенного в Херсонской области. Часть кассовых сборов будет передано на поддержку заповедника и его решение инфраструктурных проблем.

Об этом сообщает Госкино.

В Аскании-Новые уживаются различные виды животных и люди с совершенно несхожими характерами. Директор заповедника Виктор Семенович общается с буйволами, зебрами и пеликанами, словно с людьми. Для бывшего сотрудника Николая это место стало убежищем от циничности внешнего мира. Молодой ученый Паша днях считает птиц и дружит с местными рэперами, пока не сталкивается с непростым жизненным выбором. Уже целое столетие Аскания-Нова защищает природу от изменений, вызванных человеком. И примет ли она изменения, необходимые для собственного выживания?

В основу постера к фильму легла работа художницы Марыси Рудской, что отсылает к традиционному живописного сюжета о Мамае. В роли мифического персонажа – герой фильма Паша.

«Образ Мамая происходит со степной территории, – рассказывает директор дистрибьюторской компании 86PROKAT Илья Гладштейн. – Это очень древнее сакральное изображение, описывает строение мира. И вообще, мамай – это не имя, а статус, подобный будды. В Аскании-нова сохранилась нетронутая степь, каким он был во времена скифов, поэтому постер с таким архетиповим сюжетом ассоциируется с преемственностью времени и нашим глубокими корнями».

Фильм Андрея Литвиненко получил Главный приз студенческого жюри на Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA. Жюри так прокомментировало свой выбор: «Свежее напоминание о собственную природу. Ритмичный и чувственный нарратив фильма способен увлечь и растрогать аудиторию с любым бэкграундом, а главные персонажи покоряют своей искренностью и преданностью делу».

Перед выходом картины в прокат творческая команда отправится в тур по украине, чтобы представить ленту зрителям в регионах. Официальная зрительская премьера состоится 23 апреля в столичном кинотеатре «Октябрь».

«Заповедник Аскания» создан компанией 435 FILMS при поддержке Госкино Украины. На экраны кинотеатров фильм выпускает дистрибьюторская компания 86PROKAT. Партнер проекта – клуб «Хорошо, поехали».

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