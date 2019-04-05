Это бессмыслица: В ПЦУ отреагировали на призыв Московского патриархата отозвать томос

В Украинской православной церкви заявили, что для отзыва томоса нет никаких оснований.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.

«То, что восприятие решение предоставить Православной церкви Украины патриарший и синодальный томос об автокефалии в полной мере еще не произошло, отнюдь не означает, что этого не произойдет вообще», – говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что нет оснований говорить о принципиальной невозможности признания поместной Украинской православной церкви со стороны других православных церквей.

«А ожидать полной рецепции только через 3 месяца после провозглашения томоса несколько неуместно. Тем более делать это представителям Русской православной церкви, которая сама ожидала на свое признание 141 год (1692 месяца!)», – подчеркнули в Украинской православной церкви.

Также в ПЦУ отметили, что попытки называть историческую и каноническую аргументацию решений Константинопольской Церкви «необоснованной, искусственной, надуманной и противоречащей церковным канонам» является необоснованным, поскольку УПЦ МП не приводит никаких аргументов относительно этого обращения, кроме эпитетов.

«Церковное единство нарушает тот, кто в одностороннем порядке разрывает Евхаристическое общение с не догматических причин. Именно это сделала РПЦ и ее украинская митрополия», – напомнили в ПЦУ.

«Для отзыва патриаршего и синодального томоса об автокефалии Православной церкви Украины нет никаких оснований, как бы этого не хотели в Кремле и не ретранслировал такие мысли Московский патриархат в Украине», – подчеркнули в пресс-службе церкви.

Напомним, священный Синод УПЦ МП на заседании 3 апреля призвал отозвать томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

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