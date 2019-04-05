ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы 380 родственников погибших при крушении MH17 против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал два коллективных иска к России от родственников погибших при крушении малайзийского «Боинга» под Донецком. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕСПЧ.

Заявителями выступили 380 родственников погибших из Австралии, Бельгии, Германии, Гонконга, Индонезии, Израиля, Канады, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Великобритании, США и Вьетнама, сообщает Медуза.

Заявители утверждают, что Россия прямо или косвенно несет ответственность за смерти их близких. Также они считают, что РФ не выполнила свои обязательства по расследованию катастрофы и не помогала следователям из других стран.

Международная следственная группа в мае 2018 года представила доклад о катастрофе малайзийского «Боинга». Следователи заявили, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили самолет, доставили с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под российским Курском.

В Минобороны РФ не раз отвергали связь с катастрофой самолета. В мае 2016 года иск к России в ЕСПЧ подали 33 родственников погибших в авиакатастрофе из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии.

В июне 2017 года к иску присоединились еще 238 человек. В ноябре 2018 года в ЕСПЧ обратились близкие еще 55 погибших.

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