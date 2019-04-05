Доброволец обратился к Зеленскому: Срочно ответьте о вашем отношении к языку и России

Господин Зеленский, Владимир Александрович, мы требуем: срочно до дня голосования во втором туре дайте нам ответы на вопросы, враг ли для вас Россия, и каково ваше отношение к языку.

Об этом в эфире авторского проекта Остапа Дроздова «Прямым текстом» на телеканале ZIK заявил доброволец Андрей Гергерт («Червень»).

Он подчеркнул, что украинские патриоты в полиции, Службе безопасности, прокуратуре, добровольцы – мы огромная сильная патриотическая структура, сформированная на войне.

«Я бы сказал, что это такое братство орденского типа, где каждый сказал свое на могиле собрата, что-то пообещал и внутренне этого придерживается. Нам без разницы, кто завтра придет к власти. Мы можем за очень короткий отрезок времени дать вопрос, чтобы нам очень быстро дали ответы», – говорит доброволец.

Кроме того, он подчеркнул, что для этого объединения очень четко понятно, что Украина находится в состоянии войны, а российские оккупанты наступают максимально агрессивно.

«Они наступают через «5 колонны» внутри, и снаружи своими танками и гаубицами. Если только главнокомандующий страны не даст ответ нам на эти вопросы, ему поставят очень жесткие вопросы. Мы буквально зайдем и постучим в кабинет», – заявил Андрей Гергерт.

По его словам, патриоты смогут сказать гаранту, что за ними стоят тысячи собратьев, погибших в борьбе с российскими захватчиками.

«Мы скажем: чем ты нас можешь удивить? Эта страна наша, она нам принадлежит уже сегодня. Поэтому я абсолютно спокоен. Вы эмоционально говорите, что все пропало. Это не правда», – отмечает «Червень».

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Он также пожелал, чтобы Владимир Зеленский, в случае победы на выборах, справился с новыми обязанностями, а не схватился за голову через 2 дня после выборов.

«Сейчас у него высокие рейтинги, но на следующий день после выборов будет на половину меньше. А что будет через месяц, через 100 дней? И пусть он сначала 100 раз подумает, что он берет и почувствует ответственность, потому что вопросы к нему могут быть очень серьезные», – отметил Гергерт.

Кроме того, он обратился к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с вопросами, которые сегодня беспокоят патриотов.

«Господин Зеленский, Владимир Александрович, мы требуем: срочно до дня голосования во втором туре дайте нам ответы на вопросы, враг ли для вас Россия, и каково ваше отношение к языку. Срочно», – заявил доброволец.

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