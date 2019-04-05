Данилюк: Заслуга Петра Порошенко в спасении страны действительно большая

Петр Порошенко довольно сильный и опытный политик, и если он имеет цель – он может много достичь. Я не оцениваю ситуации на фронте, там было очень сложно, и каждый по-разному может оценивать, но в 2014 году мы вывели экономику из состояния неминуемого краха.
Об этом в эфире программы FACE2FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил бывший министр финансов Украины (2016-2018 гг.) Александр Данилюк.
На вопрос ведущей о том, может ли так случиться, что новый президент приведет страну к еще большему краху, чем тот, что мы наблюдаем сейчас, господин Данилюк сказал, что не считает, что сейчас в стране полный крах. По его мнению, действительно 2014 год был очень сложным, но общими усилиями удалось спасти страну.
«Мне не нравится, когда люди делят все на черное и белое. Петр Порошенко довольно сильный и опытный политик, и если он имеет цель – он может много достичь. Я не оцениваю ситуации на фронте, там было очень сложно, и каждый по-разному может оценивать, но в 2014 году мы вывели экономику из состояния неминуемого краха», – отметил экс-министр.
В частности он отметил, что надо понимать, что это было достигнуто благодаря тому, что были люди, которые брали на себя риски и какие делали изменения. Однако со временем всех этих людей система вытолкнула, и сейчас практически никто из них не остался в правительстве.
«Сейчас нет Андрея Пивоварского, Валерии Гонтаревой, Натальи Яресько, Айвараса Абромавичуса, то есть людей, которые делали что-то, сейчас в правительстве нет, их оттеснили. Хорошо, например, сейчас есть Ульяна Супрун, которая действительно много чего делает», – считает Данилюк.
Кроме того господин Данилюк добавил, что хотя сейчас действительно есть более стабильная ситуация, но она не может устраивать, потому что Украина самая бедная страна в Европе. По его мнению, для того, чтобы что-то изменить, нужно поменять всех политиков, в частности и в Верховной Раде, и внедрять быстрые, решительные реформы.
«Конечно, экономический рост в 3% – это неплохо, но сейчас нам надо расти гораздо быстрее, для этого надо делать радикальные изменения, а не играть между собой в политику. А последние 2-3 года я чувствовал игру и имитацию изменений», – прокомментировал гость программы.
Напомним, 5 апреля Президент Украины Петр Порошенко сдал анализы на содержание в организме нарко - и алкоречовин в антидопинговом центре «Олимпийского». Процедура отбора крови проходила на камеры, в режиме-онлайн. Быстрые тесты не выявили в организме Порошенко наркотиков.
Другой претендент на президентский пост – Владимир Зеленский тоже сдал анализы, однако это произошло в одной из частных клиник. Добавим, анализ крови у Зеленского брал массажист клиники «Евролаб» Владислав Кирякулов, который был участником кулинарного шоу «Мастер шеф» и снимался в сериале «Сваты».
Нежелание Зеленского сдавать волосы на анализ вызвало вопросы у штаба Порошенко.
Как сообщали ранее, сразу после объявления экзит-полов Петр Порошенко пригласил Зеленского на предвыборные дебаты. 3 апреля команда Зеленского «проявила креатив» и предъявил действующему Президенту ультиматум – провести дебаты на НСК «Олимпийский» в присутствии зрителей и журналистов. Сначала в команде Президента заявили, что гарант не намерен вести дебаты на стадионе, и впоследствии сам Петр Порошенко согласился: «Стадион, так стадион!».