Данилюк: Заслуга Петра Порошенко в спасении страны действительно большая

Петр Порошенко довольно сильный и опытный политик, и если он имеет цель – он может много достичь. Я не оцениваю ситуации на фронте, там было очень сложно, и каждый по-разному может оценивать, но в 2014 году мы вывели экономику из состояния неминуемого краха.

Об этом в эфире программы FACE2FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил бывший министр финансов Украины (2016-2018 гг.) Александр Данилюк.

На вопрос ведущей о том, может ли так случиться, что новый президент приведет страну к еще большему краху, чем тот, что мы наблюдаем сейчас, господин Данилюк сказал, что не считает, что сейчас в стране полный крах. По его мнению, действительно 2014 год был очень сложным, но общими усилиями удалось спасти страну.

«Мне не нравится, когда люди делят все на черное и белое. Петр Порошенко довольно сильный и опытный политик, и если он имеет цель – он может много достичь. Я не оцениваю ситуации на фронте, там было очень сложно, и каждый по-разному может оценивать, но в 2014 году мы вывели экономику из состояния неминуемого краха», – отметил экс-министр.

В частности он отметил, что надо понимать, что это было достигнуто благодаря тому, что были люди, которые брали на себя риски и какие делали изменения. Однако со временем всех этих людей система вытолкнула, и сейчас практически никто из них не остался в правительстве.

«Сейчас нет Андрея Пивоварского, Валерии Гонтаревой, Натальи Яресько, Айвараса Абромавичуса, то есть людей, которые делали что-то, сейчас в правительстве нет, их оттеснили. Хорошо, например, сейчас есть Ульяна Супрун, которая действительно много чего делает», – считает Данилюк.

Кроме того господин Данилюк добавил, что хотя сейчас действительно есть более стабильная ситуация, но она не может устраивать, потому что Украина самая бедная страна в Европе. По его мнению, для того, чтобы что-то изменить, нужно поменять всех политиков, в частности и в Верховной Раде, и внедрять быстрые, решительные реформы.

«Конечно, экономический рост в 3% – это неплохо, но сейчас нам надо расти гораздо быстрее, для этого надо делать радикальные изменения, а не играть между собой в политику. А последние 2-3 года я чувствовал игру и имитацию изменений», – прокомментировал гость программы.

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