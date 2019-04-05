Быстрые тесты не выявили в организме Порошенко наркотиков

Медики, которые брали анализы у Петра Порошенко сообщили, что по результатам быстрых тестов, организме Президента не обнаружили психоактивных веществ. Более основательные результаты исследования обещают обнародовать позже.

Об этом сообщил во время брифинга, который транслировал ZIK, главный нарколог Киева Владимир Ярый.

«Наркологический осмотр состоял из двух частей – непосредственно, сам осмотр и были отобраны биологические среды организмов для проведения лабораторного токсикологического исследования. Мы отобрали кровь, мочу и волосы», – рассказал Яровой.

Он отметил, что исследования будут проводиться четырьмя учреждениями города – двумя частными и двумя коммунальными.

«Мы использовали несколько способов для определения наркотических веществ в организме. В частности, и быстрые тесты. Ни одного психоактивного вещества не было найдено. В течение ближайших двух часов у нас будет возможность провести более основательное и содержательное обследование», – сообщил медик.

Поэтому, по его словам, уже через два часа врачи получат информацию об отсутствии или наличии алкоголя в крови.

«А процедура обследования волос занимает более длительный срок – по предварительной информации, даже до двух недель.Но приложим все усилия, чтобы это время максимально сократить», – сообщил эксперт.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский записал ролик, в котором заявил, что согласен на дебаты с Петром Порошенко, однако высказал ряд требований. Самая первая – это должно происходить на стадионе НСК «Олимпийский».

В свою очередь, Петр Порошенко подчеркнул, что «дебаты могут пройти на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам», но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский».

Позже Порошенко пригласил Зеленского для прохождения медицинской экспертизы в медицинском пункте НСК «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения прений.

Сегодня утром Владимир Зеленский таки сдал анализы, однако не на «Олимпийском», а в одной из частных клиник. В то же время Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский», чтобы сдать анализы перед дебатами.

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