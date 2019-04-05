Бекирову увеличили дозу инсулина, но уровень сахара не падает, – адвокат

Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, который находится в медсанчасти СИЗО, увеличили дозу инсулина.

При этом уровень сахара, по словам адвоката Исляма Велиляева, у него по-прежнему высокий, пишут Крым.Реалии.

«Он принимает инсулин три раза в день. Утром и вечером долгие сеансы, в обед короткий. После недавнего обследования врачей обеденную дозу инсулина ему сняли и назначили полторы таблетки Диабетона. Бекиров посчитал, что после этого доза принятого им инсулина только увеличилась с 30 единиц до 35. При этом уровень сахара у него не падает и остается на таком же высоком уровне», – рассказал адвокат.

Велиляев также отметил, что инсулин крайне плохо влияет на здоровье его подзащитного.

«Еще будучи на свободе он регулировал уровень сахара таблетками. В СИЗО все по протоколу, если назначили жидкий инсулин, значит будут колоть его. Но инсулин для него очень вреден, особенно для сердца, в котором стоит четыре шунта. Этот инсулин медленно убивает его сердце», – пояснил адвокат.

На предстоящем судебном заседании, которое назначено на 8 апреля, где будет рассматриваться продление меры пресечения, защита намерена ходатайствовать о переводе Бекирова под домашний арест.

«Ему позарез нужно менять меру пресечения, чтобы он находился под домашним арестом, чтобы можно было пройти обследование в больнице, прокапали. Тем более, что кроме инсулина других препаратов ему в СИЗО не выдают, их приносят родные. На следующем заседании мы снова будем просить изменить ему меру пресечения», – рассказал адвокат.

Напомним, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова необходимо перевести на стационар в больницу для обследования и лечения, заявил его адвокат Ислям Велиляев. Несмотря на перевод из камеры в медсанчасти СИЗО, у крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские силовики задержали на оккупированном полуострове, обострились болезни.

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