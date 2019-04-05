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Новости » Курьезы 5 апреля, 2019, 16:10
Американский университет терроризируют гуси, которые не любят студентов и профессоров

В университете Восточного Мичигана агрессивные гуси атаковали студентов и профессоров на парковочной площадке.

Об этом сообщает USA Today, пишет infa.ua.

Департамент местной полиции опубликовал видео, на котором птица нападает на одного из студентов.

Представитель университета Джофф Ларк пояснил, что сейчас сезон гнездования, а недалеко от вуза течет река Хурон, где живут птицы.

По его словам, уже несколько студентов сообщали о нападениях гусей. Вследствие агрессии пернатых никто не пострадал.

 
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СШАживотные
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