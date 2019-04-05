30% теории, 70% практики: В МОН готовятся к внедрению дуального образования

В ближайшее время специалисты МОН с заинтересованными сторонами создадут Положение о дуальную форму получения профессионального, а дальше – профессионального предвысшего и высшего образования. До конца 2019 года также должен быть утвержден типовой договор, который будут заключать работодатель, администрация учебного заведения и студент (ученик). Он будет определять продолжительность обучения, особенности работы с оборудованием на предприятии, оплату труда и прочее.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

«Сейчас в некоторых заведениях высшего и профессионального образования внедряют элементы дуального обучения, когда определенную часть времени учащиеся и студенты получают знания в аудиториях, а часть – на производстве или предприятии. Но я хочу подчеркнуть, что это только элементы. Мы же готовим основу для запуска полноценного дуального образования – с реальным обучением на производстве, использованием в полном объеме ЕКТС, четкими критериями оценки, с обязательной оплатой работы во время обучения. И сейчас Правительство утвердило план – какие шаги, когда и вместе с кем мы будем делать до 2023 года», – рассказал заместитель Министра образования и науки Юрий Рашкевич.

Параллельно с подготовкой нормативной базы будет продолжаться разработка новых образовательных программ, учебных планов и критериев, по которым будут оценивать учащихся и студентов. Для того, чтобы отслеживать результативность такого образования, в план отдельно заложили мониторинг трудоустройства по специальности выпускников, которые учились по этой форме.

Важный шаг – реализация пилотных проектов в учреждениях высшего и профессионального предвысшешго образования, запланирована уже на конец этого года.

«Как свидетельствует мировая практика, очень часто дуальные программы имеют повышенный спрос и дают лучшее качество образования с точки зрения пригодности для рынка труда. Мы надеемся, что после внедрения полноценной дуальной формы получения образования у нас будет конкурс на эти программы, а это конкуренция и, как следствие – рост качества обучения»,– отметил Юрий Рашкевич.

Дуальное образование вводится для того, чтобы учащиеся учреждений профобразования и студенты вузов имели больше возможностей для практического освоения профессий уже во время обучения в заведениях. Оно предусматривает, что до 70 % практической подготовки студента будет проходить в условиях реального производства, тогда как на теоретические занятия отводится до 30%.

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