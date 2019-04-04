Журналистка и разведчица: В США представили нового спикера Госдепа

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Майк Помпео представил нового спикера внешнеполитического ведомства страны после того, как пост покинула Хизер Ноэрт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNN.

В частности, Помпео предложил назначить на эту должность бывшую сотрудницу телеканала Fox News Морган Ортагус. Кроме того, она работала в разведке.

«Приятно приветствовать Морган Ортагус в качестве нового представителя Госдепартамента. Ее опыт работы аналитиком разведки и офицером в сфере внешней политики и национальной безопасности принесет пользу Америке», – сказал Помпео.

Напомним, как стало известно 30 марта, спикер Государственного департамента США Хизер Ноєрт покинула должность. Она решила перейти работать в Программе Фулбрайта – образовательную программу, основанную в 1946 году сенатором США Джеймсом Фулбрайтом.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Хизер Ноєрт отказалась от предложения стать постоянным представителем США в ООН, однако поблагодарила президенту Дональду Трампу и госсекретарю Майку Помпео за их предложение.

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