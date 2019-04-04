Жебривский заявил, что идет на выборы с Республиканской платформой

Я три раза был народным депутатом. Если еще раз пойду по мажоритарному округу, – превращусь в коллекционера удостоверений нардепа. Поэтому я хочу зайти в этот парламент командой. С партией Республиканская платформа.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил председатель Донецкой ВЦА в 2015-2018 годах и экс-аудитор НАБУ Павел Жебривский.

Павел Жебривский, отвечая на вопросы зрителей, пойдет ли он на парламентские выборы, а если пойдет, то самостоятельно или с какой политической партией, отметил следующее:

«Когда я на Донетчине собирал свою команду, то говорил, что на государственной службе богатым не станешь. Если хочешь – иди в бизнес, там все получится. Но для реализации своих идей лучшей точки, чем власть, нет. Из-за этого я хочу, знаю и могу сделать все для того, чтобы Украина была успешной. А для этого нужен инструмент, средство – власть, парламент, а затем и исполнительная власть. Из-за этого и будем идти на выборы», – заявил гость программы.

В то же время Павел Жебривский добавил, что одному идти на выборы ему неинтересно.

«Я три раза был народным депутатом. Если я еще раз пойду по мажоритарному округу, – я превращусь в коллекционера удостоверений нардепа. Поэтому я хочу зайти в этот парламент командой. С партией «Республиканская платформа», лидером которой я являюсь. Мы хотим присоединиться к строительству великой Украины», – подчеркнул экс-аудитор НАБУ.

Также Павел Жебривский добавил, что у Украины есть «невероятные шансы», чтобы называться так, как Великобритания.

«Британия не называет себя Британией, а Великобританией. Потенциал у Украины так называться есть невероятный. Именно ради этого хочется прийти в парламент с командой и хочется реализовать то, что знаем, умеем и можем», – заявил Жебривский.

Напомним, экс-аудитор НАБУ Павел Жебривский заявил, что Украине нужна полная «перезагрузка» антикоррупционных органов.

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