Зеленский загнал себя в тупик, заигравшись с ультиматумами, – эксперт

Через свой ультиматум кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский попал впросак. С такой ситуации ему будет непросто выйти с поднятой головой.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразила блогер Татьяна Лупова.

«Порошенко согласился выйти на дебаты с Зеленским, приняв только одно из условий Зеленского – мероприятие состоится на стадионе «Олимпийский». А что Зеленский? Он заигрался со своими же ультиматумами и в итоге попал впросак», – Лупова.

По ее мнению, любое решение Владимира Зеленского станет для него провальным. Его или будут считать трусом, или перестанут воспринимать всерьез. Такая ситуация сложилась из-за того, что президент Петр Порошенко принял только одно условие ультиматума.

«По факту, Порошенко не выполнил его условия. Кто после такого будет воспринимать Зеленского как серьезную фигуру на международной арене? Кто его слову поверит, если он даже в вопросах дебатов дает слабину и забывает свои же ультиматумы? И, пожалуй, самый важный вопрос – как Зеленский будет решать ситуацию с Россией? Какие ультиматумы будет выдвигать Кремлю?» – задалась вопросами Татьяна.

При этом, по словам блогера, Зеленскому приходится топтаться на одном месте, поскольку он не может ни отступить назад, ни уступить.

«Итак, что» Зе «кандидат теперь будет делать? «Сольется», или сначала сдаст анализы, поскольку президент «должен быть здоровым»? Или все же пойдет на дискуссию с Порошенко? Между тем, билеты на «Олимпийский» уже продаются на OLX», – подытожила Татьяна Лупова.

Как сообщалось, политолог Виктор Уколов считает, что за Владимиром Зеленским стоят сразу несколько олигархов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.