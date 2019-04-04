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Новости » Политика 4 апреля, 2019, 19:16
Зеленский пригласил Тимошенко стать «гарантом честных правил» на дебатах

Лидер президентской гонки Владимир Зеленський пригласил Юлию Тимошенко на дебаты между ним и Петром Алексеевичем Порошенко.

Видеообращение об этом опубликовано на странице команды Зеленского в Фейсбуке.

На принятие решения кандидат в президенты дал Тимошенко 24 часа.

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«Эти дебаты – это шанс объединить Украину и прославить на весь мир как свободную демократическую страну, - говорит Зеленский.

Для избежания подкупа, провокаций и административного давления, мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов, говорится в монологе лидера гонки.

«Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах», - обратился Зеленский к Тимошенко.

Вчера, 3 апреля, команда Зеленского «проявила креатив» и предъявила действующему Президенту ультиматум – провести дебаты на НСК «Олимпийский» в присутствии зрителей и журналистов.

Сначала в команде Президента заявили, что гарант не намерен вести дебаты на стадионе и впоследствии сам Петр Порошенко согласился: «Стадион, так стадион!».

В МВД уже заявили, что готовы обеспечить охрану дебатов на НСК «Олимпийский».

«Общественное» готово организовать дебаты на НСК «Олимпийский», хотя туда еще никто не обращался с таким предложением. А вот ЦИК не соглашается пока с такой идеей – это будет агитация, а не дебаты.

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2019-04-04 20:54 :28