Зеленский передумал сдавать анализы, так как результаты покажут употребление наркотиков, – журналистка

Политик Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте НСК «Олимпийский», поскольку результаты покажут, что он употреблял наркотики.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделала блогер и журналистка телеканала ICTV Анна Тесленко, сообщают «Украинские новости».

«Эпопея относительно дебатов продолжается. Теперь вокруг анализов. Но ... смешно, что Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте «Олимпийского», где предполагаются дебаты! Куда он и звал Порошенко. Сам кашу заварил, сам и отказался. Это так по-Зеленски», – написала блогер.

По ее словам, штаб «Зе» команды отказался от медпункта на НСК «Олимпийский», поскольку он относится к Министерству здравоохранения, которое поддерживает действующего Президента Петра Порошенко.

«Конечно можно съехать на кабинет, на расположение звезд, на что угодно.. только вот независимым местом в понимании Вовы есть клиника «Евролаб», руководителем которой является господин Пальчевский, который активно и открыто топит за «Зе»», – продолжила Тесленко.

Как отмечает блогер, анализы легче сдавать в клинике друга, поскольку это оставляет для Зеленского поле для маневра и возможность «подкорректировать» результаты анализов.

«Но возникает вопрос, что же остановило «Зе» сдать анализы на «Олимпийском»? Боюсь предполагать, но может то, что результаты могут показать, что он употреблял наркотики. Ведь если все чисто, еще и по его собственной инициативе, то зачем отказываться? Возможно, ему не страшно только на алкоголь тесты с Петром сдавать? Ни для кого не секрет, что в шоу-бизнесе употребляют много», – пишет блогер.

По ее словам, Зеленский своим вызовом на дебаты хотел напугать Петра Порошенко, однако теперь сам пятится.

«Что получили в итоге: говорить и делать – это разные вещи. Зеленский думал напугать оппонента, но испугался сам, как мы видим. Петру респект, что согласился на все условия. А мы наблюдаем новый формат ведения предвыборных кампаний. Считаю, это как минимум красиво! Ну а Вова в очередной раз решил прикрыться за ЮВТ. С ней уже не так страшно, не то что тест на наркотики, да?», – подытожила Анна Тесленко.

Как сообщалось, Петр Порошенко 5 апреля, в 9 часов утра, ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте НСК «Олимпийский».

Зато в команде Зеленского отказались проходить медосмотр в лаборатории на НСК «Олимпийский«, зато предложили, якобы, независимое медучреждение. И, как оказалось, одним из бенефициаров этой лаборатории является гражданин России.

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