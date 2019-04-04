Зеленский отказался от сдачи анализов на «Олимпийском»

Владимир Зеленский отказывается сдавать анализы в медпункте стадиона «Олимпийский», как предлагал действующий Президент Петр Порошенко.

Об этом заявил журналистам спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в четверг, информирует Украинская правда.

У Зеленского пригласили Порошенко вместе сдать анализы в лаборатории «Евролаб» в 8 утра 5 апреля.

В штабе кандидата говорят, что сомневаются в объективности лаборатории «Олимпийского», мол, «есть определенная заангажированность от разных государственных структур».

«При всем уважении к «Олимпийскому», есть независимые площадки», – сказал Разумков.

Анонс о визите гаранта на стадион и аккредитация для этого события журналистов размещены на официальной странице Президента Украины.

«В пятницу, 5 апреля в 9:00 Президент Украины Петр Порошенко посетит НСК «Олимпийский».

Аккредитация проводится до 18:00 4 апреля.

Вход с 8:00 по паспортам и служебным удостоверениям».

Напомним, сразу после объявления экзит-полов Петр Порошенко пригласил Зеленского на предвыборные дебаты.

Того же вечера Зеленский под давлением журналистов согласился на дебаты.

Далее в команде Зеленского заявили, что он готов к дебатам, но если позволит концертный график.

Позже на сайте Президента Украины появилась петиция об обязательности политических дебатов накануне второго тура выборов, а «Общественное» пригласило на дебаты кандидатов в Президенты, которые пройдут во второй тур. Отреагировали и соцсетей, где распространился флешмоб в поддержку дебатов между Порошенко и Зеленским.

И вот вчера, 3 апреля, команда Зеленского «проявила креатив» и предъявил действующему Президенту ультиматум – провести дебаты на НСК «Олимпийский» в присутствии зрителей и журналистов.

Сначала в команде Президента заявили, что гарант не намерен вести дебаты на стадионе и впоследствии сам Петр Порошенко согласился: «Стадион, так стадион!».

В МВД уже заявили, что готовы обеспечить охрану дебатов на НСК «Олимпийский».

«Общественное» готово организовать дебаты на НСК «Олимпийский», хотя туда еще никто не обращался с таким предложением. А вот ЦИК не соглашается пока с такой идеей – это будет агитация, а не дебаты.

Несколько часов назад представитель Порошенко пригласил Зеленского в 9:00 в медпункт «Олимпийского» – на мед экспертизу.

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