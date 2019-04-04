Зеленскому предложили снять кандидатуру в пользу Тимошенко

Тимошенко как «независимый арбитр» на дебатах – это полный абсурд. Далее Зеленский предложит, чтобы Гриценко подносил воду, а Смешко – держал зонтик, если пойдет дождь?

Это отметил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Депутат прокомментировал отказ Владимира Зеленского сдать анализы на НСК «Олимпийский». Лидер президентской гонки настоял на обследовании в специализированной лаборатории вне стадиона.

«Насчет результатов анализов мне все равно, главное – чтобы Зеленский появился на дебаты и принял участие в дискуссии, ведь этого хочет большая часть украинцев и требует Закон Украины.

Безусловно, надо идти и разговаривать, ведь сегодня судьба страны решается на спортивном стадионе, а если Зеленский станет президентом, может решаться на Красной площади», – предостерег Алексей Гончаренко.

Политик признался, что точно не знает, состоятся ли дебаты. Но тот политик, который откажется от дискуссии, по мнению депутата, несет неминуемое поражения.

«Если Зеленский сейчас пытается отойти от дебатов, то это означает, что он или трус – а что тогда ему делать на посту главнокомандующего, или же что-то скрывает от людей – в таком случае для чего нам нужен такой президент?

Поэтому если он «соскочит» с дебатов, то это будет унизительно, прежде всего, для тех людей, которые за него голосовали, и вообще для всех граждан Украины», – считает Гончаренко.

Депутат не понял новое заявление Владимира Зеленского, адресованное Юлии Тимошенко, с предложением стать «независимым арбитром» в дебатах между кандидатами.

«Если у Зеленского большое уважение к Тимошенко, то он может снять свою кандидатуру, и тогда согласно закону во втором туре встретятся Порошенко и Тимошенко. Но я не понимаю, что это за роль – арбитр дебатов? Возможно, Зеленский что-то напутал с тем, что они должны делать на стадионе? Дебатировать или играть в футбол?

Ведущим дебатов должен быть журналист Общественного телевидения, так как это указано в Законе Украины. Это полный абсурд – дальше Зеленский предложит, чтобы Гриценко подносил воду, а Смешко – держал зонтик, если пойдет дождь», – иронизирует Алексей Гончаренко.

Напомним, лидер президентской гонки Владимир Зеленский пригласил Юлию Тимошенко на дебаты между ним и Петром Алексеевичем Порошенко.

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