Закон об импичменте: Жебривский настаивает на сбалансировании должности президента

Исполнительную власть в Украине должен возглавлять президент. Вместе с тем эту должность нужно сбалансировать законом об импичменте, специальными комиссиями и независимым прокурором.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил председатель Донецкой ВЦА в 2015-2018 годах и экс-аудитор НАБУ Павел Жебривский.

Павел Жебривский, отвечая на вопросы зрителей относительно перехода Украины на парламентскую форму правления, напомнил, что даже во времена казачества в Украине избирали гетмана.

«Есть коллективная безответственность и личностная ответственность. Безусловно, должность Президента нужно сбалансировать законом об импичменте, специальными комиссиями, независимым прокурором. Но исполнительную власть, по моему убеждению, должен возглавлять Президент Украины. И не должно быть председателя правительства, а модель, скорее, подходит как раз американская, когда Президент является и главой правительства. Поверьте, тогда будет прямая и единоличная ответственность Президента», – отметил Павел Жебривский.

Он отметил, что одновременно должна работать целая система, которая не позволяла бы президенту, как, в частности в США, выходить за «красные линии».

«И те, кто сейчас выступает за просто парламентскую республику, посмотрите на уровень доверия, – ни один Президент не имел меньшего доверия, чем парламент. Всегда у нас украинский парламент имел меньшее доверие, чем Президент, и в этом как раз и загвоздка», – отметил Павел Жебривский.

Как сообщалось, согласно исследованиям, организованным Центром Разумкова, украинцы больше доверяют Президенту, чем Кабмину, Верховной Раде и политическим партиям.

Напомним, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы. 4 апреля ЦИК обработала 100% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины. Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30.24% (5 713 825) избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 15.95% (3 014 523) избирателей.

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