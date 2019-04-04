За Зеленским стоят сразу несколько олигархов, – блогер

Конечно, все говорят о его связи с Игорем Коломойским, потому что она на поверхности. В конце концов, находясь в Израиле опальный олигарх не стесняется откровенно похвастаться журналистам, что он сделает 100% еврея президентом Украины и даже научит его соблюдать шабат.

Об этом в блоге на Украинской правде пишет политолог Виктор Уколов.

В этом же интервью Коломойский сообщил сенсационную новость – оказывается кандидат в президенты Украины имеет обязательства перед олигархом: «У Зеленского подписан контракт с «1+1» до 2022 года. Но если он выиграет и станет президентом, нам придется подумать о том, как действовать дальше».

Но, в отличие от яркого и болтливого Коломойского, другие потенциальные «бенефициары» победы Зеленского сейчас хоть и молчат, но могут в будущем оказывать на него огромное влияние.

Прежде всего интересен Валерий Хорошковский. 14 сентября 2010 года УП сообщила, что бизнесмен зашел в «95 квартал». В то же время Хорошковский остается одним из акционеров мощного телеканала Интер, часть собственности которого он продал Дмитрию Фирташу и Сергею Левочкину.

Наблюдая за медийной поддержкой Зеленского, можно сделать вывод, что активность телеканала Интер объясняется именно помощью Валерия Хорошковского.

В свою очередь, Дмитрий Фирташ не чужой партии Оппозиционная платформа «За життя», где главным человеком является не столько кандидат в президенты Юрий Бойко, как мастер политической интриги Виктор Медведчук.

Ставя на Зеленского, эта теневая ЗЕкоманда с нетерпением ждет свержения Петра Порошенко.

И дело не только в бизнес-интересах Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа, которых больно задела деолигархизация Порошенко. Как известно политическое влияние России на действующего президента нулевое. Избрание Владимира Зеленского даст прямой рычаг давления на Украину, поэтому на него уже сейчас в Москве возлагают очень много надежд.

Читайте больше новостей на тему: выборы Президента

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.