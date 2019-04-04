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Новости » Экономика 4 апреля, 2019, 9:16
За доллар на межбанке дают 27,08 грн

На 4 апреля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,08 грн/долл.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Так согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 апреля установлены на таком уровне:

27.081121 грн за доллар;

30.447304 грн за евро;

0.415580 грн за российский рубль;

35.656756 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 3 апреля курс всех валют вырос.
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курсы валютновости Украиныновости экономики
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2019-04-04 10:53 :27