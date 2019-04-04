Юля Владимировна? А почему нет: Порошенко предложили спикером дебатов Мостовую

Есть хороший совет штабу Петра Порошенко: предложить роль ведущей дебатов тоже Юлии Владимировне. Только Мостовой.

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Мустафа Найем.

«Это будет красиво. Объективно. Разумно. И благородно. И выигрывают от таких дебатов все избиратели, а не отдельно взятый кандидат, который решил таким нехитрым образом завести на ринг свою напарницу», – убежден нардеп.

«Потому что ну вот это же ересь. Ведь на самом деле Владимир Зеленский не считает Юлию Тимошенко «независимым арбитром», «гарантом честных правил» и «равных возможностей».

Главное отличие дебатов от любого другого шоу заключается в том, что они делаются на заказ общества, для общества и в его же интересах. Не на потеху кандидатам. Не для сотрудников администрации или членов труппы. А для людей. И ведущий таких дебатов – не напарник, не мебель и не элемент декорации, а равноудаленный от кандидатов представитель общества, который задает участникам вопросы на темы, которые в первую очередь интересуют людей», – говорится в сообщении.

«Формат же предлагаемый «слугой народа» – Зеленский-Порошенко-Тимошенко – это скорее политический междусобойчик под чутким руководством известных всем спонсоров, а не дебаты», – подытоживает Мустафа Найем.

Напомним, Зеленский пригласил Тимошенко стать «гарантом честных правил» на дебатах.

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