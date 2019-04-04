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Новости » Общество 4 апреля, 2019, 10:26
Иск об отмене приказа о внесении лося в Красную книгу отозвали

Сегодня общество с ограниченной ответственностью «Метос» отозвало свой иск к министру экологии об отмене приказа относительно внесения лося в Красную книгу Украины.

Об этом сообщил главный координатор Гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский, передает УНН.

Сегодня в Окружном административном суде Киева должен был рассматриваться иск Общества с ограниченной ответственностью «Метос» к министру экологии об отмене приказа относительно внесения лося в Красную книгу Украины.

«Сегодня в суде выяснилось, что общество с ограниченной ответственностью «Метос» отозвало свой иск к министру экологии об отмене приказа относительно внесения лося в Красную книгу Украины. Дело закрыли», – сказал Черняховский.

Напомним, Министерство юстиции Украины в январе 2018 года зарегистрировало приказ Минприроды о внесении лося европейского в Красную книгу Украины.

Однако, 27 ноября 2018 года Окружной административный суд Киева отменил приказ Министерства экологии и природных ресурсов о занесении лося европейского в Красную книгу, а также признал противоправными меры по запрету охотиться на это животное.
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Министерство экологииКрасная книгановости Украины
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2019-04-04 10:53 :35