Япония выразила протест РФ из-за военных учений в южной части Курил

Правительство Японии выразил протест России из-за проведения учений в южной части Курильских островов.

Об этом сообщает NKH, информирует Укринформ.

«Япония заявила протест России против военных учений в водах вблизи Кунашире, острова, являющегося частью северных территорий (так в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.)» – говорится в сообщении.

Согласно информации министерства иностранных дел Японии, Россия во вторник, 2 апреля, сообщила о проведении учений с 4 по 12 апреля в водах к востоку от южной части Кунашире.

Протест Японии сразу был отправлен по дипломатическим каналам в Москву. В нем японские власти сообщили, что военные учения на Курилах несовместимые с позицией страны относительно островов.

Как известно, четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашире и Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны. Проблема статуса этих островов остается главным препятствием на пути к заключению мирного договора. Япония заявляет о своих правах на них. Россия настаивает на своем протекторат над над островами.

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