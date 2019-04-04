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Новости » Мир 4 апреля, 2019, 12:39
Япония выразила протест РФ из-за военных учений в южной части Курил

Правительство Японии выразил протест России из-за проведения учений в южной части Курильских островов.

Об этом сообщает NKH, информирует Укринформ.

«Япония заявила протест России против военных учений в водах вблизи Кунашире, острова, являющегося частью северных территорий (так в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.)» – говорится в сообщении.

Согласно информации министерства иностранных дел Японии, Россия во вторник, 2 апреля, сообщила о проведении учений с 4 по 12 апреля в водах к востоку от южной части Кунашире.

Протест Японии сразу был отправлен по дипломатическим каналам в Москву. В нем японские власти сообщили, что военные учения на Курилах несовместимые с позицией страны относительно островов.

Как известно, четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашире и Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны. Проблема статуса этих островов остается главным препятствием на пути к заключению мирного договора. Япония заявляет о своих правах на них. Россия настаивает на своем протекторат над над островами.
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РоссияЯпонияКурилыновости мира
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2019-04-04 14:40 :28