Владельцами «независимой» лаборатории, в которой Зеленский будет сдавать анализы, оказались россияне

Сегодня в команде Зеленского отказались проходить медосмотр в лаборатории на НСК «Олимпийский», зато предложили, якобы, независимое медучреждение. И, как оказалось, одним из бенефициаров этой лаборатории является гражданин России.

Об этом можно узнать из данных YouControl.

евролаб

ООО Евролаб, куда для сдачи анализов Зеленский Пригласил Петра Порошенко, зарегистрирована в Великобритании, а одним из ее конечных бенефициаров является гражданин России Кириллов Алексей Алексеевич.

Другой совладелец Андрей Пальчевский, заместитель Министра молодежи и спорта Рафиля Сафиулина во времена Януковича.

Андрей Пальчевский – русский и украинский (потому что имеет двойное гражданство) предприниматель, политический деятель и телеведущий.

Напомним, Владимир Зеленский отказывается сдавать анализы в медпункте стадиона «Олимпийский», как предлагал действующий Президент Петр Порошенко. Зато в его команде предложили лабораторию «Евролаб».

В штабе кандидата говорят, что сомневаются в объективности лаборатории «Олимпийского», мол, «есть определенная заангажированность от разных государственных структур».

«При всем уважении к «Олимпийскому», есть независимые площадки», – сказал Разумков.

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