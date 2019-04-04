Владелец - приверженец Зеленского: У Президента считают, что их конкурент избегает независимого обследования

Владелец лаборатории «Евролаб», которую Владимир Зеленский предложил для прохождения медицинской экспертизы, является политически заангажированным «звездой» пророссийских каналов . Кроме того, он открыто выражает свои симпатии к Зеленскому.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Уже вскоре главная спортивная арена страны – НСК «Олимпийский» может стать площадкой для поединка. Поединке двух кандидатов, которые сейчас борются за главное кресло страны.

«Я принимаю вызов. Вот мои условия: жду вас здесь, на НСК «Олимпийском». Дебаты состоятся перед народом Украины. Даю вам 24 часа. Думай-те», – записал видео-обращение Владимир Зеленский.

«Дебаты – это не шоу. Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента. Почитайте, пожалуйста. Впрочем, стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», – ответил Петр Порошенко.

Правда, стадион пока о дебатах ни сном, ни духом. Говорят: никаких заявок или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами не поступало.

В то же время, на Общественном телевидении уверяют: такую дискуссию организовать могут. Теперь слово за Центральной избирательной комиссией, чтобы дали деньги из бюджета.

«К любым вариантам мы готовы, и так же открыты для предложений, которые прозвучали публично. Мы даже сегодня связались с обоими штабами и получили предварительное согласие на учредительную встречу», – рассказал гендиректор НСТУ Зураб Аласания.

В ЦИК же конкретики нет. Говорят: сначала надо созвать заседание и все обсудить. Решить, дебаты это или агитация. То есть, дискуссия за счет государства или штабов.

«Закон о выборах президента определяет дебаты с одной стороны, как форму агитации, с другой стороны, как форму дебатирования согласно той же самой статьи 62. Поэтому, настаиваю на том, что это могут быть совершенно как две разные формы, так и одна», – пояснил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

Штабы тем временем наращивают интригу. У Порошенко призвали Зеленского вместе пройти медицинскую экспертизу, которая, собственно, была требованием «Зе!Команды».

«Петр Порошенко завтра, в 9 часов утра, ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для сдачи всех необходимых анализов. В том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», – заявил спикер штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

На публичную сдачу анализов даже уже аккредитируют прессу. Правда, команда Зеленского туда не собирается, потому что «доверяет только частному медучреждению».

«При всем уважении к «Олимпийскому», есть и независимые площадки. Поэтому завтра, в 8 утра, мы приглашаем и нашего оппонента, и всех вас (журналистов – ZIK) в «Евролаб». Это абсолютно независимая лаборатория», – заявил полит. консультант Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Однако, в штабе соперников придерживаются другого мнения. Говорят: Зеленский наоборот избегает независимого обследования.

Владелец лаборатории «Евролаб» Андрей Пальчевский является политически заангажированной «звездой» каналов Виктора Медведчука. Кроме того, согласно сообщениям ряда авторитетных украинских СМИ, он открыто выражает свои симпатии к Владимиру Зеленскому.

А вечером в сети появился новый ролик Зеленского. Теперь он зовет арбитром для поединка Юлию Тимошенко.

«Вы заняли 3 место в первом туре не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Жду ответ в течение 24 часов. Подумай-те», – заявил Владимир Зеленский.

С самой бронзовой призеркой гонки об этом никто из «Зе!Команды» не говорил, заверили в штабе Юлии Тимошенко.

Татьяна Гаврилюк, «Первые о главном»

Читайте больше новостей на тему: выборы Президента

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.