«Вычистили»: советник Кабмина заявил о частичной верификации получателей субсидий

После знаменитого «печерского примера» в элитном квартале, где несколько квартир получали субсидию, были «вычищены» часть домохозяйств, которые не должны получать субсидии.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил заместитель председателя Стратегической группы советников при Кабмине Павел Кухта.

Господин Кухта считает, что монетизация субсидий не была экспериментом, но запуск ее должен был показать, сработает ли она. По его мнению, сейчас из того, что известно, можно сделать вывод, что монетизация работает.

«Пугали большим кризисом неплатежей. Но этого не произошло. Никакой информации, что что-то такое критическое происходит, у нас нет. Когда будет полная информация, мы тогда сможем проанализировать и дать сделать выводы. Я уверен, что правительство или Минсоцполитики официально будут это озвучивать», – отметил заместитель председателя Стратегической группы советников при Кабмине.

Кроме этого, эксперт пояснил почему за последние два года в два раза снизилось количество домохозяйств, которые получают субсидию. В частности он считает, что главными факторами являются рост доходов и более жесткие критерии для предоставления субсидий, в частности учета проживания женатых членов домохозяйств в разных местах.

«Субсидию получала бедная часть хозяйств, в основном пенсионеры. В то же время средняя пенсия выросла за 2017-2018 годы на более, чем 35%. Частично сработали более жесткие нормы. Есть знаменитый «печерский пример» в элитном квартале, где несколько квартир получали субсидию. После этого «вычистили» часть домохозяйств, которые не должны получать субсидии», – пояснил Кухта.

В частности, по его словам, верификация работает, хоть и не идеально. Господин Кухта пояснил, что субсидия выдается людьми в локальных подразделениях, которые за это несут ответственность. Если потом окажется что их обманули, они могут понести ответственность, хотя у них есть все стимулы потом это как-то скрыть.

«В очереди в МРЭО я видел человека с толстой золотой цепью, который договаривался о том, как продать машину так, чтобы не потерять субсидию. В отношении аутсорсинга это на самом деле хорошая идея и ее еще запускали в 2015 году. А из-за большой оппозиции ее убили в зародыше из-за того, что она не стыковалась с законом о персональных данных», – прокомментировал гость программы.

Как отмечалось, ранее Президент Петр Порошенко заявлял, что монетизация субсидий и индексация пенсий является началом эффективных шагов в борьбе с бедностью в Украине.

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